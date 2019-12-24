У «Слузі народу» досі вважають, що власники паїв отримують «по два мішки цукру» за свою землю



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Євгенія Кравчук повідомила, що ринок землі запускається лише з 1 жовтня 2020 року

У монобільшості переконані, що підтримка земельної реформи за нової влади збільшилась на 10-15%

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» вважає, що «старі» політики спекулюють на темі земельної реформи. «При цьому самі за 28 років нічого не зробили для того, щоб ми мали цивілізований ринок землі», - зазначила в інтерв’ю «Главкому» депутатка.

Що ж до соціології, то Кравчук переконана у маніпулятивності таких опитувань. «Ми теж досліджували це питання. За результатами наших досліджень ми бачимо, що думка змінилася на 10-15% в бік підтримки реформи. Але сам ринок запускається лише з 1 жовтня 2020 року. До того часу відбудеться велика інформаційна кампанія, буде проведена робота з кадастрами, будуть детально відпрацьовані всі механізми. Щоб у населення було менше занепокоєнь, і щоб інвестори мали чітку картину на майбутнє», - запевняє «слуга народу».

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про ринок землі.

Влада планувала відкрити ринок землі до кінця цього року, проте Комітет з питань аграрної політики на 19 грудня зміг розглянути трохи більше 200 з 5000 поправок до законопроєкту.

17 грудня у центрі столиці розпочалась акція проти земельної реформи.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Під час сутичок біля Верховної Ради, крім двох правоохоронців, постраждав, як мінімум, один протестувальник і двоє журналістів. Постраждалий знаходиться у лікарні у тяжкому стані.

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