Разумков розповів, скільки землі зможуть продавати в одні руки



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Концентрацію землі в одні руки планують зменшити

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що загальний обсяг землі для продажу в одні руки може становити 10 тисяч гектарів або менше.

Про це політик повідомив в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером» на каналі «Україна».

За словами Разумкова, наразі обговорюють також варіанти більш суттєвого зменшення кількості гектарів на продаж для одного підприємця.

«... Інше питання, яке було кричущим і бентежило аграріїв - питання кількості в одні руки. Навіть коли ми заходили в розгляд в першому читанні, ми говорили, що вона буде зменшена. 213 тисяч га - це дійсно забагато. Зменшення кількості в одні руки, станом на сьогодні, ключовим елементом є позиція про 10 тисяч в одні руки, але є і інші пропозиції. Навіть і менше...», - пояснив голова ВРУ.

Нагадаємо, раніше очільник Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що до другого читання законопроєкту про запровадження ринку землі готується правка, яка має знизити концентрацію землі в одні руки.

Як повідомляв «Главком», 17 грудня під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам , які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.