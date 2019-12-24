«Слуга народу»: Концентрація землі в одних руках буде не більшою за 10 тис. гектарів



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Суспільство розуміє необхідність земельної реформи, але вимагає певних запобіжників, - Кравчук

Заступник голови фракції «Слуга народу»: «Понад мільйон пайовиків померли, не дочекавшись можливості розпорядитися своєю землею»

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу», стверджує, що після відкриття земельного ринку вартість оренди і ціна землі з часом тільки зростатиме. Тому, як запевнила в інтерв’ю «Главкому» Кравчук, у команді Зеленського не хочуть, щоб люди після прийняття закону про ринок землі почали продавати паї.

«Навпаки, ми хотіли б, щоб люди придивилися й подумали. І це також меседжі нашої інформаційної кампанії – не потрібно поспішати продавати», - наголосила депутатка.

Взагалі, за словами Кравчук, тема земельної реформи дуже сенситивна й болюча, бо ж «усі чудово розуміють, що ринок землі існує». «Тільки він «сірий» і «чорний». Понад мільйон пайовиків померли, не дочекавшись можливості розпорядитися своєю землею. Отримавши за неї, в кращому разі, два мішки цукру», - говорить «слуга народу».

Депутатка запевняє, що суспільство розуміє необхідність земельної реформи, але вимагає певних запобіжників.

«З найбільш дражливих моментів – право іноземців купувати землю. Про це говорив президент Зеленський, і ця правка буде обов’язково врахована – на ринок не будуть допущені компанії, в яких є іноземний капітал чи якщо серед засновників є іноземці. Така можливість у них може з’явитися лише після відповідних результатів референдуму», - вважає Кравчук.

Водночас депутатка говорить, що референдум не відбудеться наступного року, адже нам спочатку ще треба ухвалити закон про референдум. «Я знаю позицію президента – спочатку подивитися, як запрацює ринок, щоб люди трохи адаптувалися до нього, і лише пізніше – можливо, у 2024 році ми зможемо провести такий референдум», - прогнозує «слуга народу».



Кравчук відзначає, що обов’язково буде виправлений ще один момент – концентрація землі в одних руках. «У першому читанні передбачалося 200 тисяч гектарів. До другого читання ми цю цифру суттєво зменшили – це точно буде не більше 10 тисяч», - запевняє «слуга народу».

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про ринок землі.

Влада планувала відкрити ринок землі до кінця цього року, проте Комітет з питань аграрної політики на 19 грудня зміг розглянути трохи більше 200 з 5000 поправок до законопроєкту.

17 грудня у центрі столиці розпочалась акція проти земельної реформи.

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