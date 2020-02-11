Ахметов навідався у НАБУ (фото)



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Ріната Ахметова помітили на виході з офісу Антикорупційного бюро

Прессекретарка олігарха стверджує, що він був запрошений в НАБУ як свідок

Журналісти зафіксували візит олігарха Ріната Ахметова до Національного антикорупційного бюро.

На фото, яке опублікував Bihus.Info видно як олігарх виходить з НАБУ і в супроводі охоронців сідає в чорний Мерседес.

У НАБУ інформацію про приїзд Ахметова коментувати відмовилися. Натомість у пресслужбі олігарха Ріната Ахметова заявили, що він був запрошений в НАБУ як свідок.

«Дійсно, пан Ахметов був запрошений і відвідав НАБУ 11 лютого для дачі пояснень в якості свідка. Пан Ахметов завжди відкритий до спілкування з державними органами з питань, що їх цікавлять. По коментарі щодо змісту бесіди просимо звертатися безпосередньо в НАБУ», - йдеться в коментарі прессекретарки Ахметова Анни Терехової, пишуть ЗМІ.

На уточнюючі питання, у якій саме справі Ахметов давав свідчення, в пресслужбі олігарха відповідати відмовилися.

Журналісти припустили, що візит олігарха пов’язаний з діяльністю його компанії – ДТЕК. Адже на початку серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом співробітникам ДТЕКу. Вони нібито були причетними до запровадження формули «Роттердам+».