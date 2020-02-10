  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Директор НАБУ назвав схожими формули «Роттердам +» і «Амстердам +»

    • Розсилка
    <span>Артем Ситник очолює НАБУ з квітня 2015 року</span> - Директор НАБУ назвав схожими формули «Роттердам +» і «Амстердам +»
    Артем Ситник очолює НАБУ з квітня 2015 року

    Артем Ситник назвав обставини цих формул різними, але по структурі схожими

    Прийнята урядом формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF («Амстердам +») є схожою з формулою визначення ціни на вугілля «Роттердам +». Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час пресконцеренції у Києві, 7 лютого.

    «Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і зовсім різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча за структурою вони (формули), можливо, схожі», - заявив Ситник.

    Нагадаємо, 28 січня уряд прийняв рішення прив'язати максимальне значення ціни на газ для населення і теплокомуненерго до вартості газу на нідерландському газовому хабі TFF. Зокрема, урядова постанова визначає, що ціни на газ, який «Нафтогаз» продає населенню і теплокомуненерго, не можуть бути нижчі від середніх цін, які встановлюються на TFF протягом 1-22 числа попереднього місяця.

    Раніше член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, затверджена урядом формула ціни на газ «Амстердам +» є такою ж, як і формула «Роттердам +», оскільки базується на імпортному паритеті.

    Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам +») була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Згідно їй вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам - Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули «Роттердам +» припинилася.

    газ НАБУ вугілля Артем Ситник ціни уряд населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ