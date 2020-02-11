Луценко: НАБУ без будь-яких слідчих дій закрило справу Злочевського і Байдена



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Колишній генпрокурор Юрій Луценко

Колишній генпрокурор наголошує, що справи Злочевського і Байдена були закриті без проведення будь-яких слідчих дій

Ексгенпрокурор Луценко звинуватив НАБУ в закритті справи про розкрадання коштів компанією Burismа біглого міністра екології Злочевського без проведення будь-яких слідчих дій. Про це Юрій Луценко розповів в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.

Колишній генеральний прокурор заявив, що частина справ, що стосуються несплати податків, відмивання брудних грошей і зловживання службовим становищем міністра Злочевського і його компанії Burismа, були передані колишнім генпрокурором Шокіним з порушенням підслідності з ГПУ в НАБУ, де ці справи і були закриті без проведення будь-яких слідчих дій. «Саме ця справа була найперспективнішою, бо, по-перше, це серйозний термін – до 12 років. По-друге, це досить ... не скажу легка, але доказова справа. І, по-третє, всі документи фактично вже були зібрані, - розповів Луценко. - Але в грудні 15-го року пан Шокін цю справу раптом з ГПУ передає в НАБУ. З моєї точки зору, передає без урахування підслідності. НАБУ без яких би то не було слідчих дій цю справу пізніше закрило».

Також Юрій Луценко заявив, що передача Шокіним цієї справи з ГПУ в НАБУ, де вона і була закрита, була здійснена під зовнішнім впливом: «Джуліані (особистий юрист президента США Дональда Трампа, - Главком) Розповів мені про те, що Байден тричі в грудні 2015 року дзвонив українському президенту. І через тиждень справи Burisma пішли з ГПУ в НАБУ». Нагадаємо, що після того, як син тоді ще віце-президента США Байдена, Хантер Байден, не маючи ніякого досвіду роботи в енергетиці отримав місце в раді директорів Burismа з окладом в $100 тис. щомісяця, кримінальну справу і було закрито НАБУ, директором якого є Артем Ситник. На думку американського президента, високою зарплатою Хантера Байдена сім'я віце-президента США «отримувала винагороду».

Тим часом в українському парламенті вже зібрали 216 підписів при необхідних 150 під проектом постанови про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, визнаного судом винним в корупції. Експерти заявляють, що Артем Ситник також став головним подразником в українсько-американських відносинах через його відверте підігрування конкурентці Трампа Клінтон на минулих президентських виборах, і очевидно буде звільнений найближчим часом. Нагадаємо, що Ситник «засвітився» в незаконній передачі матеріалів слідства НАБУ через американське посольство в Україні, про що Ситник сам зізнавався на раніше опублікованих екс-депутатом Розенблатом аудіозаписах.