Зеленський та Рада чомусь і досі не можуть назначити аудиторів НАБУ

Ми повинні будувати інституції, а не підміняти реальну роботу безвідповідальністю

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Президент Владимир Зеленский и Верховная Рада с большинством «слуг народа» до сих пор не выполнили одно из ключевых требование закона о создании НАБУ - не назначили аудиторов НАБУ. В этих условиях, увольнение Сытника будет грубой ошибкой и фактически уничтожит всякую независимость данного органа. Я выступал против попыток увольнения Назара Холодницкого с поста главы САП, и точно также и сейчас считаю недопустимым политическое влияние на увольнение одного из руководителей антикоррупционных органов.Также как и их предшественники, действующая власть вместо того, чтобы выстроить законный институт контроля, пытается политическими методами повлиять на руководство НАБУ. То есть вместо развития, один ручной режим меняют на другой ручной режим. Это недопустимо.

Я был среди тех участников конкурсной комиссии, которые проголосовали за назначение Сытника. С тех пор прошло 5 лет, и и, к сожалению, новая структура вляпалась в целый ряд политических скандалов на той или иной стороне. Есть целый ряд дел, которые были открыты с большой помпой, а каких-то серьезных улик за ними не оказалось - дело генерала Мельника по танковым двигателям, дело генерала Павловского по закупкам топлива, дело против украинских экспортеров управляемых ракет вообще само по себе требует расследования, в чьих интересах его открывали. Прослушкой Холодницкого НАБУ врезала сама по себе. НАБУ даже впуталось в избирательную кампанию в США на стороне одного из кандидатов, что вообще возмутительно. И можно еще перечислять.

Но было при этом вскрыто НАБУ много тем и дел, которые подняли настоящие глубокие коррупционные проблемы. И у государства появилась модель, как реформировать всю правоохранительную систему, каким должно быть финансирование, отбор, организация.

Но! Где аудиторы НАБУ? Это они должны дать оценку компетентности или некомпетентности, провести анализ целесообразности расходов и уголовных дел. Пока аудиторов нет, трудно поверить, что директора НАБУ меняют ради интересов дела, а не ради интересов закрытия ряда расследований.

При создании НАБУ и САП одним из ключевых требований для меня лично была независимость от политического влияния. В Украине власти безответственно назначают руководителей силовых структур. За последние 6 лет у нас сменилось 5 генеральных прокуроров. Руководство ДБР назначили в результате распределения квот и главой назначили аморального, коррумпированного и просто очень глупого Трубу, которым попользовались и уволили.

Если парламент создаст прецедент и уволит главу НАБУ и главу САП - о какой-то независимости и какой-то самостоятельности этих органов вообще придется забыть. У нас и так директора НАБУ постоянно вызывают на Банковую для совещаний, хотя они должны сохранять дистанцию в работе.

В создании любой структуры неизбежны ошибки и болезни роста, так было и будет всегда. И в целом я считаю создание НАБУ и САП позитивным опытом для Украины. Проблема только в том, что на таком уровне как в НАБУ у нас не обеспечены другие правоохранительные органы, вот это серьезная проблема, обеспечение и финансирование необходимо всем силовикам на одном уровне, а не каким-то избранным.

Считаю, что если не будет доказано конкретных уголовных преступлений, руководители НАБУ и САП должны исполнять обязанности до конца своих полномочий, и вмешательство в их работу нецелесообразно.

Мы должны строить институции, а не подменять реальную работу кадровой чехардой и безответственностью.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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