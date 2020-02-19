Ахметов незамінний для вирішення проблеми окупованого Донбасу, - FT



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Донбас є батьківщиною бізнесмена Рината Ахметова та територією його інтересів

У матеріалі Financial Times наголошується, якщо Україна відновить контроль, здатність Рината Ахметова забезпечити роботою тисячі людей робить його ключовим фактором мирного врегулювання

Власник SCM Ринат Ахметов є незамінною людиною для президента Володимира Зеленського у вирішенні проблеми окупованого Донбасу. Про це йдеться у матеріалі Financial Times «Українські олігархи борються за вплив на президента».

«Пан Ахметов незамінний, якщо Зеленський хоче вирішити одну з найбільш важкоздоланних проблем України – війну з підтримуваними Росією сепаратистами, що все ще тліє на сході країни. Президент пообіцяв покласти цьому край, проводячи важкі переговори з Володимиром Путіним», – сказано в статті.

Зазначається, що Донбас є батьківщиною бізнесмена та територією його інтересів. Зокрема, цей регіон був серцем його бізнес-імперії. І хоча Ахметов і втратив багато активів, захопленими проросійськими сепаратистами, після встановлення контролю України на цих землях він зможе забезпечити роботою тисячі людей.

«Якщо Україна відновить контроль, здатність Ахметова забезпечити роботою тисячі людей робить його ключовим фактором мирного врегулювання», – підкреслює автор матеріалу.

А також наводить слова одного із західних дипломатів, який стверджує, що Ахметов «повинен бути частиною» будь-якої мирної угоди щодо Донбасу.

Зі свого боку, компанія SCM, повідомлення якої цитує автор статті в FT, заявила: «Пан Ахметов завжди прагнув сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі... Коли на Донбас повернеться мир, пан Ахметов і SCM обов'язково візьмуть участь у процесі реінтеграції та відновлення».