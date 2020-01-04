Відомий шоумен поскаржився на відсутність в Україні справжнього українського олігарха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми знову опинилися в болоті 1994-96 років - Мухарський

Олігархи – люди практичні, тому вони, звичайно, лобіюватимуть і перегляд квот, і перегляд закону про мову – шоумен

На думку шоумена, співака і письменника Антіна Мухарського, Помаранчева революція і Революція гідності нічого не змінили в Україні на державному рівні. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Вони не змінили нічого на державному рівні. Були якісь спорадичні тимчасові спроби у минулого уряду, минулого керівництва держави зафіксувати стан речей: закон про мову, мовні квоти. Але зараз, дивлячись на те, що ми бачимо і чуючи риторику «Зе-команди», бачу і відчуваю, що це все буде переглядатися. Тобто ми знову опинилися в болоті 1994-96 років, коли після Свята Воскресаючого Духу за Андруховичем (назва однієї з частин роману «Рекреації» Юрія Андруховича), коли все буяло, все розквітало, українська пісня, театри, книжки, прийшов Табачник (Дмитро Табачник – глава Адміністрації Кучми, міністр освіти в урядах Януковича) і все те було закатане в асфальт», – зазначив шоумен.

Мухарський переконаний, що у нас немає справжнього українського олігарха.

«Олігархи – це люди практичні, вкладаючи гроші в якийсь медійний продукт, вони розуміють, що українська аудиторія в рази менша за російськомовну, тому вони, звичайно, лобіюватимуть і перегляд квот, і перегляд закону про мову», – пояснив митець.

Читайте також:

Як повідомлялося, шоумен Мухарський підозрює Зе-команду у цензуруванні інтернету.