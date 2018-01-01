Активи Нацбанку зросли на 9,1% і перевищили трильйон гривень

Найбільше зростання відбулося з цінних паперів нерезидентів - на 50,5%, до 414,4 млрд грн

Активи Національного банку України (НБУ) у 2017 році зросли на 85,5 млрд грн, або на 9,1% - до 1 трлн грн. Як повідомили у Нацбанку, найбільше зростання відбулося з цінних паперів нерезидентів - на 50,5%, до 414,4 млрд грн, а обсяг цінних паперів України скоротився на 5,8% - до 371,7 млрд грн, а кошти НБУ у іноземній валюті та банківських металах



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Найбільше зростання відбулося з цінних паперів нерезидентів - на 50,5%, до 414,4 млрд грн

Активи Національного банку України (НБУ) у 2017 році зросли на 85,5 млрд грн, або на 9,1% - до 1 трлн грн.

Як повідомили у Нацбанку, найбільше зростання відбулося з цінних паперів нерезидентів - на 50,5%, до 414,4 млрд грн, а обсяг цінних паперів України скоротився на 5,8% - до 371,7 млрд грн, а кошти НБУ у іноземній валюті та банківських металах скоротилися вдвічі - до 25,1 млрд грн.

Крім того, зобов'язання НБУ за рік скоротилися на 3,1% - до 817,5 млрд грн за рахунок обнулення зобов'язань щодо перерахування прибутку у бюджет, що складали на початок року 44,3 млрд грн.

При цьому, виросли зобов'язання НБУ перед Міжнародним валютним фондом, у тому числі зі сплати внеску за квотою, на 17,8% - до 286,6 млрд грн.

Також наголошується, що власний капітал регулятора за рік виріс на 41,2% - до 208,4 млрд грн за рахунок зростання резервів переоцінки активів і зобов'язань на 64,8% - до 153,6 млрд грн.

Як повідомляв «Главком», активи українських банків-банкрутів продали за 333 мільйони гривень.

До слова, держборг України «перевалив» за два трильйони гривень.

Джерело: УНІАН