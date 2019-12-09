Активісти на Банковій мають намір залишатися до ранку



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У наметовому містечку наразі 20 наметів

Учасники мирної акції «Варта на Банковій», яка триває під Офісом президента, мають намір залишатися там до ранку понеділка, 9 грудня.

Про це передає UA:TV.

Зазначається, що наразі під будівлю Офісу президента активіста принесли близько двох десятків наметів. За даними Національної поліції, наразі там перебуває близько тисячі осіб.

«Правоохоронці продовжують стежити за порядком і закликають організаторів та учасників дотримуватися режиму тиші та встановлених правил поведінки», - зазначає прес-служба поліції.

Нагадаємо, під Офісом президента на Банковій в Києві з 19:00 проходить акція «Варта на Банковій».

Під Офісом президента сталася невелика бійка, не пускали встановити сцену.

Як повідомлялося, раніше у неділю на майдані Незалежності відбулося віче, ініційоване з метою нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі «Нормандської четвірки» – лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, – яка відбудеться 9 грудня у Парижі.

Нагадаємо, представники Управління державної охорони та Національної гвардії перешкоджають акції «Варта на Банковій» біля Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі «зради» не буде, та закликав українців довіряти йому.

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