Управління державної охорони та Нацгвардія перешкоджають акції на Банковій



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Представники Управління державної охорони та Національної гвардії перешкоджають акції «Варта на Банковій» біля Офісу президента Фото: Facebook

Команду «зачистити» Банкову від сцени та наметів віддав голова Офісу президента Андрій Богдан – журналіст Висоцький

Представники Управління державної охорони та Національної гвардії перешкоджають акції «Варта на Банковій» біля Офісу президента.

Про це заявив член координаційної ради «Руху опору капітуляції» Микола Марченко у Facebook.

«Ми та представники інших організацій завчасно подали більше 10 заявок на проведення мирних зібрань із зазначенням усіх конструкцій необхідних для їх проведення. Однак, поліція вдалася до методів режиму Януковича і розібрала сцену мітингу та затримала автомобіль з регламентом для проведення акції», – написав Марченко.

Журналіст Сергій Висоцький повідомив, що команду «зачистити» Банкову від сцени та наметів віддав голова Офісу президента Андрій Богдан.

«За моїми даними команду зачистити Банкову від сцени та наметів через УДО віддав Богдан. Виконала Нацгвардія. Як завжди нахабний ідіот на чолі адміністрації – головна загроза президентові. Якщо сьогодні на Банковій почнеться насилля – це буде пряма відповідальність Богдана та Зеленського», – повідомив Висоцький.

За словами політичного експерта Андрія Смолія, на Банковій нацгвардія та поліція оточила Офіс президента, скинула зі сцени координаторів «Руху опору капітуляції» та розібрала сцену. Також правоохоронці не дають людям розміститися та поставити намети.

«Ми це вже проходили. У 2013 році за часів Януковича. Сьогодні влада панічно боїться. Це не демократія. Це авторитаризм», – написав Смолій.

Нагадаємо, під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену.