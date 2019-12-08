Біля Офісу Президента розпочалася акція «Варта на Банковій» (відео)



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Акція «Варта на Банковій» у Києві Фото: Володимир Тарасов та Анатолій Сірик/Укрінформ

Учасники акції прийшли до Офісу президента з державними та червоно-чорними прапорами

Біля Офісу Президента розпочалася акція «Варта на Банковій», яка триватиме всю ніч і наступного дня – аж до завершення переговорів «Нормандської четвірки» у Парижі.

Як повідомляє Укрінформ, учасники акції прийшли до Офісу президента з державними та червоно-чорними прапорами, дехто приніс плакати з надписами «Ні – перемовинам з найманцями Путіна», «Геть від Москви» тощо.

Акція розпочалася з хвилини мовчання за загиблими на пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

На початку один зі спікерів оголосив, що проведення заходу погоджено з відповідними структурами і є законним, а його учасники відтепер чекатимуть під стінами ОП результатів перемовин у Парижі.

Тим часом, на площі біля Офісу Президента активісти почали встановлювати намети.

Раніше організатори зазначали, що біля ОП розгорнуть наметове містечко, а вночі для активістів у великому наметі триватимуть виступи бардів та лекції, перегляд фільмів тощо.

За задумом організаторів, така акція має стати запобіжником проти спроб влади піти «на повідку» в Росії. Коли ж з’являться новини із Франції 9 грудня, активісти будуть «діяти відповідно до рішень саміту».

Раніше партії «Європейська солідарність», «Голос» і ВО «Батьківщина» зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в «нормандському форматі».

Пряма трансляція з акції «Варта на Банковій»

Як повідомлялося, раніше у неділю на майдані Незалежності відбулося віче, ініційоване з метою нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі «Нормандської четвірки» – лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, – яка відбудеться 9 грудня у Парижі.

Нагадаємо, представники Управління державної охорони та Національної гвардії перешкоджають акції «Варта на Банковій» біля Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі «зради» не буде, та закликав українців довіряти йому.

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