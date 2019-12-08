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    Політика

    Віче «Червоні лінії» пряма трансляція з майдану незалежності

    трансляція
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    Віче «Червоні лінії» пряма трансляція з майдану незалежності

    Всеукраїнське віче на Майдані Незалежності стартує в неділю, 8 грудня, о 13:00

    Його скликали одразу три політичні сили: «Європейська Солідарність», «Голос», «Батьківщина». Організатори закликають перед зустріччю Нормандської четвірки нагадати владі про «червоні лінії».

    Вимоги учасників:

    • жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації;
    • жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу;
    • жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном;
    • жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;
    • жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

    З місця подій на Майдані стрімитиме кореспондент «5 каналу» Мирослав Солонар.

    Нагадаємо, раніше в поліції заявили, що очікують десятки тисяч учасників масових акцій у Києві. Охороняти порядок на центральних вулицях столиці вийдуть три тисячі правоохоронців. 

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    Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко вранці у неділю, 8 грудня 2019 року, звернувся до громадян.

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