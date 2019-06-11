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    Активісти відновили під будівлею Генпрокуратури напис про вбивство Гандзюк

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    Активісти відновили під будівлею Генпрокуратури напис про вбивство Гандзюк
    Фото: «Хто замовив Катю Гандзюк?», Facebook

    «Де вироки: Рищук, Гордєєв, Мангер?», - написано на асфальті перед ГПУ

    Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» відновили стертий напередодні напис біля будівлі Генпрокуратури.

    Про це вони повідомили у Facebook.

    «Знову відновили знищений Генпрокуратурою надпис. Генпрокурор та його підлеглі будуть бачити це питання до самісінької відставки», - йдеться в повідомленні.

    На асфальті перед ГПУ написано «Де вироки: Рищук, Гордєєв, Мангер?».

    Раніше повідомлялося, що близько сотні активістів вранці в понеділок, 10 червня, зібралися під Генеральною прокуратурою з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

    Натомість у Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його ексзаступника Євгена Рищука у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

    Нагадаємо, раніше батько убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

    6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.

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