Активісти відновили під будівлею Генпрокуратури напис про вбивство Гандзюк
«Де вироки: Рищук, Гордєєв, Мангер?», - написано на асфальті перед ГПУ
Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» відновили стертий напередодні напис біля будівлі Генпрокуратури.
Про це вони повідомили у Facebook.
«Знову відновили знищений Генпрокуратурою надпис. Генпрокурор та його підлеглі будуть бачити це питання до самісінької відставки», - йдеться в повідомленні.
На асфальті перед ГПУ написано «Де вироки: Рищук, Гордєєв, Мангер?».
Надпис «Вимагаємо вироків замовникам Каті» на асфальті під ГПУ знищили вже вдруге. Але активісти повернулися і нанесли нове послання. Цього разу надпис створювали тільки дівчата pic.twitter.com/1kgI62yJyQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 11 июня 2019 г.
Раніше повідомлялося, що близько сотні активістів вранці в понеділок, 10 червня, зібралися під Генеральною прокуратурою з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.
Натомість у Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його ексзаступника Євгена Рищука у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, раніше батько убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.
6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.