Під Генпрокуратурою активісти вимагають оголосити підозри замовникам вбивства Гандзюк



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Активісти скандували: «Юра, виходь!», а також «А Юра вийде?» і «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Люди вимагають, щоб Генпрокуратура закінчила розслідування вбивства Гандзюк

Близько сотні активістів вранці в понеділок, 10 червня, зібралися під Генеральною прокуратурою з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

Активісти розгорнули плакати з іменами ймовірних замовників вбивства. Зокрема, на них написано Андрій Гордєєв (голова Херсонської ОДА, – ред.) та Євген Рищук (заступник голови Херсонської ОДА, – ред.).

Учасники акції прийшли в футболках із написом «Хто стоїть за вбивством Гандзюк?». Також на асфальті під ГПУ вони написали «Вимагаємо вироків замовникам!».

Юрист та учасник акції Масі Найєм розповів, що люди вимагають, щоб Генпрокуратура закінчила розслідування вбивства Гандзюк та на основі доказів, отриманих від виконавців вбивства, оголосила підозри замовникам.

Активісти скандували: «Юра, виходь!», а також «А Юра вийде?» і «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Під Генпрокуратурою також стоять правоохоронці, які охороняють будівлю ГПУ та спостерігають з акцією.

Ніхто з прокурорів до учасників протесту поки не виходив.

Нагадаємо, раніше батько убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.

Джерело: Українська правда