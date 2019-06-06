Вбивство Гандзюк: суд засудив до 3-6,5 років в'язниці п'ятьох ексучасників АТО



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Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Катерини Гандзюк

Суд затвердив угоди і призначив обвинуваченим узгоджені терміни тюремного ув'язнення нижче від встановлених Кримінальним кодексом

Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції (АТО) за вбивство виконувачки обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це сказала суддя Олена Чорна.

«Суд дійшов висновку про можливість затвердження укладених угод про визнання провини», - оголосила вона.

Згідно з вироком суду, на початку липня 2018 року організатор злочину, справу проти якого виділено в окреме провадження, вирішив залякати Гандзюк, яка публічно його критикувала, шляхом нанесення їй тілесних ушкоджень.

Організатор вважав, що публічна критика завдає шкоди його політичній кар'єрі.

Він залучив до злочину помічника депутата Херсонської обласної ради, який, своєю чергою, пообіцяв колишньому бійцеві 5-го батальйону «Української добровольчої армії» Торбіну (позивний «Опер») фінансову винагороду за здійснення злочину.

Ексучаснику АТО організатор злочину пообіцяв $5 тис. за перелом кінцівок Гандзюк і $2,5-3 тис. за обливання її сірчаною кислотою.

Торбін погодився і залучив своїх товаришів по службі Грабчука, Васяновича, Горбунова і Вишневського до операції із залякування активістки.

Щоб схилити учасників злочинної групи до нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, Торбін показав їм її записи в соціальних мережах і обманним шляхом переконав, що вона висловлювала негативне ставлення до учасників АТО.

Злочинці планували напасти на жертву 25 липня 2018 року, але цей план зірвався.

Після цього вони остаточно відмовилися від ідеї побити дівчину і вирішили, що швидше і ефективніше буде облити її сірчаною кислотою.

Підсудний Горбунов 26 липня 2018 року придбав за 300 грн дві банки акумуляторної сірчаної кислоти.

Вранці 31 липня 2018 року Вишневський, Васянович та Грабчук прибули до під'їзду будинку Гандзюк у Херсоні.

О 8:45 підсудний Грабчук вилив на спину і голову жертви 1 літр сірчаної кислоти і втік.

Після цього злочинці виїхали з Херсона.

За здійснення злочину вони отримали від замовника $4,5 тис.

Пізніше Торбін і Васянович вимагали та отримали від замовників ще $2 тис., щоб сховатися від правоохоронців.

Обвинувачених затримали у серпні 2018 року, їм було інкриміновано нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У квітні поточного року всі п’ять підсудних визнали свою провину та уклали угоду зі слідством.

Суд затвердив угоди і призначив обвинуваченим узгоджені терміни тюремного ув'язнення нижче від встановлених Кримінальним кодексом.

Так, Торбіна засуджено до 6,5 років позбавлення волі, Грабчука - до 6 років, Васяновича і Вишневського - до 4 років, а Горбунова - до 3 років в'язниці.

Крім того, із засуджених стягнуто 50,6 тис. грн витрат на проведення судових експертиз.

Як повідомляли Українськi Новини, у квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень.

Також було знято підозру в причетності до вбивства активістки з помічника депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука («Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

Джерело: Українські новини