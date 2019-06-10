Справа Гандзюк: в ГПУ заявили про відсутність доказів проти Гордєєва і Рищука



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Акція біля будівлі ГПУ, 10 червня Фото: РБК-Україна

Учасники акції прийшли на мітинг під ГПУ з банерами із закресленими іменами «Євген Рищук» та «Андрій Гордєєв»

У Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його екс-заступника Євгена Рищука у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомив спікер ГПУ Андрій Лисенко, який вийшов до активістів, що вранці 10 червня протестували під стінами Генпрокуратури.

«Ми не маємо відповідних доказів для оголошення їм підозри», - заявив Лисенко.

Як відомо, учасники акції прийшли на мітинг з банерами із закресленими іменами «Євген Рищук» та «Андрій Гордєєв».

Раніше повідомлялося, що близько сотні активістів вранці в понеділок, 10 червня, зібралися під Генеральною прокуратурою з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, раніше батько убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.

Джерело: РБК-Україна