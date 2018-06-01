Акторів для історичного фільму «Довбуш» шукатимуть у Львові

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Олесь Санін знімає драму «Довбуш»

Режисером картини є знаний український кінематографіст, автор фільму «Поводир» — Олесь Санін

У Львові 6 та 7 червня з 11:00 до 18:00 відбудеться кастинг акторів для історичної драми «Довбуш» режисера Олеся Саніна, передає «Гал-інфо».

До участі запрошуються актори 25-65 років та акторки 25-35 років. Учасникам потрібно підготувати будь-який близький вам текст (монолог або прозу) тривалістю до 1 хв.

«Це фільм про українського легендарного опришка Олексу Довбуша. Про те, як народилася і розрослася легенда про карпатського лицаря, що надихає цілі покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть», — анонсує Держкіно України.

Проект цієї картини став переможцем 10-го конкурсного відбору Держкіно у секції ігрових тематичних фільмів «Велич українського духу на прикладах легендарних героїв народного фольклору». Режисером картини є знаний український кінематографіст, автор фільму «Поводир» — Олесь Санін. Сценарій написаний Василем Портяком, Максимом Чернишем та Олесем Саніним. Продюсує картину Максим Асадчий.