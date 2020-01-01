  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Албанія перебрала на себе головування в ОБСЄ

    • Розсилка
    Албанія очолила ОБСЄ - Албанія перебрала на себе головування в ОБСЄ
    Албанія очолила ОБСЄ
    Фото: Укрінформ

    Головування Словаччини в ОБСЄ завершилося 31 грудня минулого року

    Головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі з 1 січня 2020 року перебирає на себе Албанія, повідомляє УНН.

    Представники Албанії раніше заявляли, що під час головування країни в ОБСЄ питання України залишатиметься пріоритетним.

    «Зусилля з врегулювання конфліктів та щодо їх запобігання будуть на першому плані нашого порядку денного, починаючи з відновлення зусиль зі сприяння мирному врегулюванню кризи в та навколо України, яка залишається найбільш невідкладним викликом в Європі», - заявив в.о. міністра закордонних справ Албанії Гент Чакай.

    Нагадаємо, у 2018 році в ОБСЄ головувала Італія, а у 2019 – Словаччина. З 21 березня 2014 року в Україні діє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Підставою для її роботи стало звернення України та ухвалення консенсусного рішення усіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. Відомо також, що Швеція очолить ОБСЄ у 2021 році, а Польща у 2022 році.

    Албанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ