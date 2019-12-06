Американець, який воював на Донбасі, попросив статус біженця у вінницькому суді
Правоохоронні органи США вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві
Вінницький міський суд продовжив на два місяці арешт колишнього американського військовослужбовця Крейґа Ленґа, який у 2015 році приїхав в Україну для участі в збройному конфлікті на Донбасі на боці української армії.
Запобіжний захід продовжений до 3 лютого 2020 року.
Сам Ленґ попросив у суду захисту та статус біженця. Він пообіцяв, що не буде втікати, та висловив готовність бути законослухняним і перебувати під домашнім арештом, щоб мати можливість годувати сім’ю.
Крім того, колишній американський військовий поскаржився на свій стан здоров’я.
Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві.
8 жовтня суд у Вінниці арештував американця на 60 діб.
Джерело: Радіо Свобода