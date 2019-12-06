  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Американець, який воював на Донбасі, попросив статус біженця у вінницькому суді

    • Розсилка
    Колишнього американського військовослужбовця в Штатах підозрюють у подвійному убивстві - Американець, який воював на Донбасі, попросив статус біженця у вінницькому суді
    Колишнього американського військовослужбовця в Штатах підозрюють у подвійному убивстві

    Правоохоронні органи США вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві

    Вінницький міський суд продовжив на два місяці арешт колишнього американського військовослужбовця Крейґа Ленґа, який у 2015 році приїхав в Україну для участі в збройному конфлікті на Донбасі на боці української армії.

    Запобіжний захід продовжений до 3 лютого 2020 року.

    Сам Ленґ попросив у суду захисту та статус біженця. Він пообіцяв, що не буде втікати, та висловив готовність бути законослухняним і перебувати під домашнім арештом, щоб мати можливість годувати сім’ю.

    Крім того, колишній американський військовий поскаржився на свій стан здоров’я.

    Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві.

    8 жовтня суд у Вінниці арештував американця на 60 діб.

    Джерело: Радіо Свобода

    Донбас суд США Вінниця арешт біженці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ