Американець, який воював на Донбасі, попросив статус біженця у вінницькому суді



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Колишнього американського військовослужбовця в Штатах підозрюють у подвійному убивстві

Правоохоронні органи США вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві

Вінницький міський суд продовжив на два місяці арешт колишнього американського військовослужбовця Крейґа Ленґа, який у 2015 році приїхав в Україну для участі в збройному конфлікті на Донбасі на боці української армії.

Запобіжний захід продовжений до 3 лютого 2020 року.

Сам Ленґ попросив у суду захисту та статус біженця. Він пообіцяв, що не буде втікати, та висловив готовність бути законослухняним і перебувати під домашнім арештом, щоб мати можливість годувати сім’ю.

Крім того, колишній американський військовий поскаржився на свій стан здоров’я.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві.

8 жовтня суд у Вінниці арештував американця на 60 діб.

Джерело: Радіо Свобода