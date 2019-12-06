Нардеп Дубінський зустрівся з особистим адвокатом Трампа
Дубінський запевнив Джуліані, що до його інтересів входить повернення в Україну викрадених 10 мільярдів доларів
Народний депутат Олександр Дубінський зустрівся з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.
Про це Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, вони обговорювали створення в Раді слідчої комісії для «розслідування розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету за президентів Порошенка та Януковича».
Також ця комісія, якщо її створять, має розслідувати легалізацію цих коштів, а також нібито участь екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої в інвестуванні викрадених коштів у державні облігації України.
Дубінський запевнив Джуліані, що до його інтересів входить повернення в Україну викрадених 10 мільярдів доларів, й він очікує на допомогу органів юстиції США.
Також депутат розповів адвокату Трампа, що нібито посадові особи в Україні та міжнародних організаціях, зокрема в Міжнародному валютному фонді, «навмисно блокують» створення цієї слідчої комісії парламенту.
Нагадаємо, до роботи в Раді Дубінський працював на каналі «1+1» олігарха Ігоря Коломойського, й критика чинного депутата у бік Нацбанку, Гонтаревої та МВФ збігається з позицією Коломойського.