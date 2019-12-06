Нардеп Дубінський зустрівся з особистим адвокатом Трампа



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Олександр Дубінський зустрівся з Рудольфом Джуліані

Дубінський запевнив Джуліані, що до його інтересів входить повернення в Україну викрадених 10 мільярдів доларів

Народний депутат Олександр Дубінський зустрівся з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Про це Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вони обговорювали створення в Раді слідчої комісії для «розслідування розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету за президентів Порошенка та Януковича».

Також ця комісія, якщо її створять, має розслідувати легалізацію цих коштів, а також нібито участь екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої в інвестуванні викрадених коштів у державні облігації України.

Дубінський запевнив Джуліані, що до його інтересів входить повернення в Україну викрадених 10 мільярдів доларів, й він очікує на допомогу органів юстиції США.

Також депутат розповів адвокату Трампа, що нібито посадові особи в Україні та міжнародних організаціях, зокрема в Міжнародному валютному фонді, «навмисно блокують» створення цієї слідчої комісії парламенту.

Нагадаємо, до роботи в Раді Дубінський працював на каналі «1+1» олігарха Ігоря Коломойського, й критика чинного депутата у бік Нацбанку, Гонтаревої та МВФ збігається з позицією Коломойського.