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    Нардеп Дубінський зустрівся з особистим адвокатом Трампа

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    Олександр Дубінський зустрівся з Рудольфом Джуліані - Нардеп Дубінський зустрівся з особистим адвокатом Трампа
    Олександр Дубінський зустрівся з Рудольфом Джуліані

    Дубінський запевнив Джуліані, що до його інтересів входить повернення в Україну викрадених 10 мільярдів доларів

    Народний депутат Олександр Дубінський зустрівся з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

    Про це Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі.

    За його словами, вони обговорювали створення в Раді слідчої комісії для «розслідування розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету за президентів Порошенка та Януковича».

    Також ця комісія, якщо її створять, має розслідувати легалізацію цих коштів, а також нібито участь екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої в інвестуванні викрадених коштів у державні облігації України.

    Дубінський запевнив Джуліані, що до його інтересів входить повернення в Україну викрадених 10 мільярдів доларів, й він очікує на допомогу органів юстиції США.

    Також депутат розповів адвокату Трампа, що нібито посадові особи в Україні та міжнародних організаціях, зокрема в Міжнародному валютному фонді, «навмисно блокують» створення цієї слідчої комісії парламенту.

    Нагадаємо, до роботи в Раді Дубінський працював на каналі «1+1» олігарха Ігоря Коломойського, й критика чинного депутата у бік Нацбанку, Гонтаревої та МВФ збігається з позицією Коломойського.

    США розслідування Рудольф Джуліані Олександр Дубінський
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