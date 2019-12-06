Зеркаль дала поради щодо позиції України на «нормандському саміті»



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Зеркаль порадила звернутися до висновків Міжнародного кримінального суду

Колишній заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль порадила на «нормандському саміті» виходити з того, що в Україні міжнародний конфлікт.

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Я б порадила звернутися до висновків Міжнародного кримінального суду (в переговорах по розв’язанню конфлікту — ред), який визначає, що в Україні триває міжнародний конфлікт, тому угода має бути між Україною та Росією», — сказала Зеркаль.

Вона підкреслила, що угода з Росією має передбачувати відповідність за порушення такого договору.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

До слова, 3 грудня в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

У Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.