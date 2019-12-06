  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеркаль дала поради щодо позиції України на «нормандському саміті»

    • Розсилка
    Зеркаль дала поради щодо позиції України на «нормандському саміті»

    Зеркаль порадила звернутися до висновків Міжнародного кримінального суду

    Колишній заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль порадила на «нормандському саміті» виходити з того, що в Україні міжнародний конфлікт.

    Про це вона сказала в ефірі ток-шоу «Право на владу».

    «Я б порадила звернутися до висновків Міжнародного кримінального суду (в переговорах по розв’язанню конфлікту — ред), який визначає, що в Україні триває міжнародний конфлікт, тому угода має бути між Україною та Росією», — сказала Зеркаль.

    Вона підкреслила, що угода з Росією має передбачувати відповідність за порушення такого договору.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

    До слова, 3 грудня в  Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

    Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

    Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

    Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

    У Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

    Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

    Читайте також: 

    Нормандська четвірка Росія США Путін президент Олена Зеркаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ