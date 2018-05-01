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    США оголосили про початок нової операції проти ІДІЛ в Сирії

    В операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили
    США почали операцію в Сирії зі звільнення останніх осередків терористичної організації «Ісламська держава». Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепу Хізер Нойерт, опублікованій у Twitter. Зазначено, що в операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили.
    • Вчора, 22:28
    • Розсилка
    Американські військові
    Американські військові

    В операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили

    США почали операцію в Сирії зі звільнення останніх осередків терористичної організації «Ісламська держава».

    Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепу Хізер Нойерт, опублікованій у Twitter.

    Зазначено, що в операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили.

    «Боротьба буде важкою, але ми і наші партнери здобудемо перемогу», - йдеться в заяві. За словами Нойерт, США мають намір захистити від бойовиків кордони Туреччини, Ізраїлю, Йорданії, Іраку та Лівану і забезпечити вільне волевиявлення всіх жителів Сирії.

    Крім того, США мають намір залучити для вирішення невідкладних гуманітарних проблем Сирії міжнародні ресурси.

    Напередодні командування об’єднаних військ США заявило про припинення військових операцій проти «Ісламської держави» в Іраку та деактивацію штабу сухопутних військ. 

    Також повідомлялося, що США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні.

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