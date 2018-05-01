США оголосили про початок нової операції проти ІДІЛ в Сирії

В операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили

США почали операцію в Сирії зі звільнення останніх осередків терористичної організації «Ісламська держава». Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепу Хізер Нойерт, опублікованій у Twitter. Зазначено, що в операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили.



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Американські військові

В операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили

США почали операцію в Сирії зі звільнення останніх осередків терористичної організації «Ісламська держава».

Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепу Хізер Нойерт, опублікованій у Twitter.

Зазначено, що в операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили.

«Боротьба буде важкою, але ми і наші партнери здобудемо перемогу», - йдеться в заяві. За словами Нойерт, США мають намір захистити від бойовиків кордони Туреччини, Ізраїлю, Йорданії, Іраку та Лівану і забезпечити вільне волевиявлення всіх жителів Сирії.

The U.S. will ensure a strong and lasting footprint in #Syria such that #ISIS cannot return and those liberated are not exploited by the Assad regime or its Iranian supporters. We remain committed to the Geneva process and a political settlement honoring the will of all Syrians. pic.twitter.com/R3SiPT1dTa — Heather Nauert (@statedeptspox) 1 травня 2018 р.

Крім того, США мають намір залучити для вирішення невідкладних гуманітарних проблем Сирії міжнародні ресурси.

Напередодні командування об’єднаних військ США заявило про припинення військових операцій проти «Ісламської держави» в Іраку та деактивацію штабу сухопутних військ.

Також повідомлялося, що США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні.