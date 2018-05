США оголосили про початок нової операції проти ІДІЛ в Сирії

В операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили

США почали операцію в Сирії зі звільнення останніх осередків терористичної організації «Ісламська держава».

Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепу Хізер Нойерт, опублікованій у Twitter.

Зазначено, що в операції візьмуть участь очолювана США коаліція і партнери, в тому числі Сирійські демократичні сили.

«Боротьба буде важкою, але ми і наші партнери здобудемо перемогу», - йдеться в заяві. За словами Нойерт, США мають намір захистити від бойовиків кордони Туреччини, Ізраїлю, Йорданії, Іраку та Лівану і забезпечити вільне волевиявлення всіх жителів Сирії.

The U.S. will ensure a strong and lasting footprint in #Syria such that #ISIS cannot return and those liberated are not exploited by the Assad regime or its Iranian supporters. We remain committed to the Geneva process and a political settlement honoring the will of all Syrians. pic.twitter.com/R3SiPT1dTa