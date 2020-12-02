В Україні хочуть провести масове Covid-тестування, але не скрізь

Тестування хочуть провести спочатку у Києві та містах з населенням понад 100 тисяч осіб

Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю «Журналу Кореспондент».

«Пріоритети ─ Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб», ─ зазначив Шмигаль.

Він також додав, що в кінці року все-таки будуть обмеження для бізнесу незважаючи на те, що це час традиційного заробітку.

«Якими вони будуть - ми якраз зараз обговорюємо з усіма зацікавленими сторонами. Нам треба підвести підсумки карантину вихідного дня, щоб зрозуміти його ефективність і скласти план дій на кінець року», ─ підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні. Він стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

«Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування», ─ додав прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, уряд скасував карантин вихідного дня.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня». Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

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