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    В Україні хочуть провести масове Covid-тестування, але не скрізь

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    Уряд наразі працює над проєктом масовго тестування - В Україні хочуть провести масове Covid-тестування, але не скрізь
    Уряд наразі працює над проєктом масовго тестування

    Тестування хочуть провести спочатку у Києві та містах з населенням понад 100 тисяч осіб

    Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю «Журналу Кореспондент».

    «Пріоритети ─ Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб», ─ зазначив Шмигаль.

    Він також додав, що в кінці року все-таки будуть обмеження для бізнесу незважаючи на те, що це час традиційного заробітку.

    «Якими вони будуть - ми якраз зараз обговорюємо з усіма зацікавленими сторонами. Нам треба підвести підсумки карантину вихідного дня, щоб зрозуміти його ефективність і скласти план дій на кінець року», ─ підкреслив Шмигаль.

    Як повідомлялося, Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні. Він стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

    «Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування», ─ додав прем'єр.

    Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, уряд скасував карантин вихідного дня.

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

    В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня».  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

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    Теги: Київ карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
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