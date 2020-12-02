Проповідник з США криками «виганяє» коронавірус. У мережі зробили хеві-метал версію молитви
Знайдено унікальну зброю проти коронавірусу
Фото: Youtube / скріншот
Молитва була настільки страшною, що отримала хеві-метал версію
Американський телепроповідник з Техасу Кеннет Коупленд вже давно зрозумів, що вакцину від коронавірусу потрібно буде чекати довго, а тому вирішив боротися з Covid-19 за допомогою проповіді.
Нагадаємо, що священник відкрив ватиканський сервер у Minecraft для нетоксичних геймерів.