Проповідник з США криками «виганяє» коронавірус. У мережі зробили хеві-метал версію молитви

Молитва була настільки страшною, що отримала хеві-метал версію

Американський телепроповідник з Техасу Кеннет Коупленд вже давно зрозумів, що вакцину від коронавірусу потрібно буде чекати довго, а тому вирішив боротися з Covid-19 за допомогою проповіді.