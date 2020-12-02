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    У світі

    Проповідник з США криками «виганяє» коронавірус. У мережі зробили хеві-метал версію молитви

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    <span>Знайдено унікальну зброю проти коронавірусу&nbsp;</span> - Проповідник з США криками «виганяє» коронавірус. У мережі зробили хеві-метал версію молитви
    Знайдено унікальну зброю проти коронавірусу 
    Фото: Youtube / скріншот

    Молитва була настільки страшною, що отримала хеві-метал версію

    Американський телепроповідник з Техасу Кеннет Коупленд вже давно зрозумів, що вакцину від коронавірусу потрібно буде чекати довго, а тому вирішив боротися з Covid-19 за допомогою проповіді. 

    Кавер на молитву, відео з якої з'явилося в Youtube ще в кінці березня, вирішив зробити музичний блогер Андре Антунеш з Португалії. І тепер ця проповідь точно переможе будь-який коронавірус.

    Нагадаємо, що священник відкрив ватиканський сервер у Minecraft для нетоксичних геймерів.
    Теги: США коронавірус
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