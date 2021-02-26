Голова інвестбанку заспокоїв американців щодо майбутнього економіки країни

Загальна ж тенденція на американському фондовому ринку характеризується схильністю до подорожчання акцій

Голова одного з найбільших в світі інвестбанків Standard Chartered Білл Вінтерс заспокоїв американців щодо майбутнього національної економіки через ситуацію на фондовому ринку. Про це йдеться в інтерв'ю CNBC.

За словами фінансиста, фондовий ринок зараз схильний до спекулятивному ажіотажу, що загрожує швидким «лопаням» цінових «бульбашок». Водночас папери компаній з деяких секторів, в першу чергу банківського, навпаки, недооцінені.

Загальна ж тенденція на ринку характеризується схильністю до подорожчання акцій. Це відбивається в динаміці цін ф'ючерсів на багато індексів, в тому числі на провідний промисловий індекс Dow Jones. Наприкінці лютого ф'ючерси на цей індекс подорожчали до рекордного рівня.

У зв'язку з цим деякі економісти побоюються збільшення інфляції, особливо на тлі нових програм підтримки від уряду і федеральної резервної системи, а також гранично низьких ставок. Додатковим фактором для занепокоєння стало зростання прибутковості облігацій (що означає зниження їх цін і свідчить про переорієнтацію інвесторів на ринок акцій).

Однак така ситуація не загрожує економіці в цілому, упевнений Вінтерс. За його словами, м'яка грошово-кредитна політика федеральної резервної системи і стимулюючі заходи можуть привести до інфляції лише на короткий термін.

Нагадаємо, українська економіка встояла під час пандемії завдяки злагодженій роботі українців, які працювали і вчасно платили податки, та уряду, який намагався виконати бюджет.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Тимофій Милованов, радник президента України та ексміністр економіки. Він наголосив, що попри коронавірусну кризу, Україні вдалося втримати експорт на належному рівні, що і врятувало ситуацію.