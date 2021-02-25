  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    На Банковій розказали, як українська економіка вистояла під час коронакризи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p class="normal">Тимофій Милованов: &laquo;Наша економіка виявилася більш стійкою до кризи, ніж прогнозувалося&raquo;</p> - На Банковій розказали, як українська економіка вистояла під час коронакризи

    Тимофій Милованов: «Наша економіка виявилася більш стійкою до кризи, ніж прогнозувалося»

    фото: з відкритих джерел

    Милованов втішений: під час пандемії наш експорт впав набагато менше, ніж імпорт

    Українська економіка встояла під час пандемії завдяки злагодженій роботі українців, які працювали і вчасно платили податки, та уряду, який намагався виконати бюджет.

    Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Тимофій Милованов, радник президента України та ексміністр економіки. «Було дуже складно. І бізнеси працювали та адаптувалися, і люди платили податки, і в цілому уряд, наскільки це можливо, намагався виконати бюджет. Пам’ятаєте, кричали, що буде дірка у 200 млрд наприкінці року? Але її не було, держава провела всі виплати», – зазначив ексміністр.

    Радник президента також наголосив, що попри коронавірусну кризу, Україні вдалося втримати експорт на належному рівні, що і врятувало ситуацію. «З макроекономічної точки зору вийшло так, що наш експорт впав набагато менше, ніж імпорт. І це нам дуже допомогло, бо і аграрна галузь, і металургія продовжили працювати на експорт. Наша економіка виявилася більш стійкою до кризи, ніж прогнозувалося», – запевнив Милованов.

    Нагадаємо, за січень-листопад бюджет-2020 отримав майже 944,78 млрд грн, видатки за цей період становили 1,06 трлн грн. При цьому доходи за загальним фондом сягнули за цей період майже 805,93 млрд грн, видатки - майже 940,97 млрд грн.

    Державний бюджет України у січні-листопаді минулого року зведено з дефіцитом у 119,97 млрд грн, при цьому дефіцит у листопаді сягнув 7,81 млрд грн. Дефіцит загального фонду держбюджету у січні-листопаді становив – 131,13 млрд грн, у жовтні – майже 10,66 млрд грн.

    Додамо, у законі про бюджет-2020 передбачено граничний обсяг дефіциту держбюджету на рівні 298,40 млрд грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету на рівні 274,49 млрд грн.

    Читайте також:

      Теги: економіка бюджет криза Тимофій Милованов
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies