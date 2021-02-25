На Банковій розказали, як українська економіка вистояла під час коронакризи
Тимофій Милованов: «Наша економіка виявилася більш стійкою до кризи, ніж прогнозувалося»
Милованов втішений: під час пандемії наш експорт впав набагато менше, ніж імпорт
Українська економіка встояла під час пандемії завдяки злагодженій роботі українців, які працювали і вчасно платили податки, та уряду, який намагався виконати бюджет.
Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Тимофій Милованов, радник президента України та ексміністр економіки. «Було дуже складно. І бізнеси працювали та адаптувалися, і люди платили податки, і в цілому уряд, наскільки це можливо, намагався виконати бюджет. Пам’ятаєте, кричали, що буде дірка у 200 млрд наприкінці року? Але її не було, держава провела всі виплати», – зазначив ексміністр.
Радник президента також наголосив, що попри коронавірусну кризу, Україні вдалося втримати експорт на належному рівні, що і врятувало ситуацію. «З макроекономічної точки зору вийшло так, що наш експорт впав набагато менше, ніж імпорт. І це нам дуже допомогло, бо і аграрна галузь, і металургія продовжили працювати на експорт. Наша економіка виявилася більш стійкою до кризи, ніж прогнозувалося», – запевнив Милованов.
Нагадаємо, за січень-листопад бюджет-2020 отримав майже 944,78 млрд грн, видатки за цей період становили 1,06 трлн грн. При цьому доходи за загальним фондом сягнули за цей період майже 805,93 млрд грн, видатки - майже 940,97 млрд грн.
Державний бюджет України у січні-листопаді минулого року зведено з дефіцитом у 119,97 млрд грн, при цьому дефіцит у листопаді сягнув 7,81 млрд грн. Дефіцит загального фонду держбюджету у січні-листопаді становив – 131,13 млрд грн, у жовтні – майже 10,66 млрд грн.
Додамо, у законі про бюджет-2020 передбачено граничний обсяг дефіциту держбюджету на рівні 298,40 млрд грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету на рівні 274,49 млрд грн.
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