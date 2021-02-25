На Банковій розказали, як українська економіка вистояла під час коронакризи

Милованов втішений: під час пандемії наш експорт впав набагато менше, ніж імпорт

Українська економіка встояла під час пандемії завдяки злагодженій роботі українців, які працювали і вчасно платили податки, та уряду, який намагався виконати бюджет.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Тимофій Милованов, радник президента України та ексміністр економіки. «Було дуже складно. І бізнеси працювали та адаптувалися, і люди платили податки, і в цілому уряд, наскільки це можливо, намагався виконати бюджет. Пам’ятаєте, кричали, що буде дірка у 200 млрд наприкінці року? Але її не було, держава провела всі виплати», – зазначив ексміністр.

Радник президента також наголосив, що попри коронавірусну кризу, Україні вдалося втримати експорт на належному рівні, що і врятувало ситуацію. «З макроекономічної точки зору вийшло так, що наш експорт впав набагато менше, ніж імпорт. І це нам дуже допомогло, бо і аграрна галузь, і металургія продовжили працювати на експорт. Наша економіка виявилася більш стійкою до кризи, ніж прогнозувалося», – запевнив Милованов.