  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Промислове виробництво в Україні. Держстат оприлюднив тривожні дані

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Промислове виробництво в Україні. Держстат оприлюднив тривожні дані

    За даними Державної служби статистики, в січні промислове виробництво впало на 16,1%

    Промвиробництво різко прискорило падіння в січні.

    Про це повідомляє Державна служба статистики.

    Обсяги промислового виробництва у січні 2021 року порівняно з січнем торік впали на 4%, а з урахуванням корекції на ефект календарних днів – на 2,7%.

    За даними Державної служби статистики, в січні промислове виробництво впало на 16,1% до грудня 2020 року, а з урахуванням сезонного коригування – на 3,3%.

    12

    У грудні було зафіксовано зростання на 4,8%.

    У добувній промисловості та розробці кар'єрів падіння склало 3%, у переробній промисловості - 6,5%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - зростання на 3,2%.

    За весь 2020 рік промвиробництво скоротилося на 5,2% порівняно з 2019 роком.

    Держстат раніше повідомив, що Україна торік поставила на зовнішні ринки 431 тисяч тонн м'яса птиці, загальною вартістю $555 млн. За рік експорт курятини зріс на 4,1%, у грошовому вираженні. ТОП-споживачами українського продукту є Польща, Угорщина і Німеччина. При цьому сама Україна купила курятини всього на 45,5 млн доларів (108 тис. тонн).

    Теги: економіка Держстат промисловість фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies