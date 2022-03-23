Американський генерал поділився найбільшим здивуванням від війни Росії з Україною
Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес спрогнозував переможця у війні
Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес упевнений, що Україна не тільки вистоїть, а й виграє війну проти Росії, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Нині Ходжес у складі аналітичного центру аналізує війну в Україні, пише видання. Газета пише, що генерала не здивувала сила української армії, його здивувала слабкість російської армії. Експерт окремо зазначає, що у російських солдатів і офіцерів спостерігається відсутність досвіду, а гордовита поведінка веде до дивовижних втрат серед генеральського складу армії РФ.
Як повідомлялося раніше, генерал армії США у відставці, колишній командуючий Об'єднаними силами НАТО у Європі Веслі Кларк назвав два потенційних сценарії розвитку війни між Україною і Росією.
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