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    Американський генерал Веслі Кларк назвав два сценарії війни між Україною і Росією

    Генерал армії США у відставці, колишній командуючий Об'єднаними силами НАТО у Європі Веслі Кларк назвав два сценарії розвитку війни між Україною і Росією<br /> - Американський генерал Веслі Кларк назвав два сценарії війни між Україною і Росією
    Генерал армії США у відставці, колишній командуючий Об'єднаними силами НАТО у Європі Веслі Кларк назвав два сценарії розвитку війни між Україною і Росією
    Фото: АР

    Впливовий генерал виступив за надання Україні літаків

    Є два потенційних сценарії розвитку війни між Україною і Росією. За першим із них Україна програє впродовж наступних двох – трьох тижнів. За другим Путін через опір України піде на загострення і нанесе удар по НАТО. Таку точку зору в коментарі телеканалу «Настоящее время» висловив генерал армії США у відставці, колишній командуючий Об'єднаними силами НАТО у Європі Веслі Кларк.

    На його думку, якщо Україна просить про літаки, то їй потрібно їх надати. Впливовий американський генерал вважає найбільш вірогідними два сценарії розвитку війни між Україною і Росією:

    «Перший: українців швидко переможуть. Це відбудеться впродовж двох – трьох тижнів, починаючи із сьогоднішнього дня. Закінчиться їжа і ми побачимо Київ у такому ж стані, як сьогодні Маріуполь. Наша цивілізація буде знищена, біженцями стануть 10 млн людей. Львів будуть бомбити, а світ буде ставитися до України так само як і до Афганістану.

    Другий: Ми даємо українцям ту допомогу, яку вони просять і вони (українці) дають здачі. Путін засмучується і вирішує, що сценарій, який найбільше підходить – це ескалація. Але він уже це робить (вдається до ескалації). Він уже попросив Башара Асада відправити на допомогу 40 тис. військових, які є експертами з хімічної зброї. Згідно із даними нашої розвідки, росіяни намагаються завербувати африканських солдат, багато з яких намагаються потрапити до Білорусі, а звідти до Європи, щоби отримати там прихисток. Так що можлива ескалація. І Путін в якийсь момент може нанести удар і по НАТО. Путін захоче перейти до екскалації як тільки вона стане потрібним способом для досягнення цілі».

    Кларк закликав не тішити себе ілюзіями, що нинішній конфлікт швидко розвіється, що США допоможуть стабілізувати ситуацію в Україні і сконцентрують свою увагу на Китаї. Бо інакше це загрожує тяжкими наслідками. «Нам потрібно зробити все можливе, щоби допомогти українцям досягнути перемир’я, загальмувати події на фронтах. Тому що вірогідність страшного конфлікту у найближчому майбутньому надзвичайно висока», – вважає Кларк.

    На його думку, у плани Путіна входить не тільки контроль над Україною, а й контроль над країнами Балтії. Більше того, зміна світового порядку, який було встановлено після Другої світової війни.

    Нагадаємо, війна між Україною і Росією триває понад три тижні. За цей час було знищено понад 14 тисяч. російських окупантів

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Американський генерал Веслі Кларк назвав два сценарії війни між Україною і Росією