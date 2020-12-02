Американський сенатор звернувся зі спецзаявою щодо Голодомору в Україні

Політик нагадав конгресменам, що Сталін навмисно влаштував голод в Україні

Посольство України в США поширило 1 грудня заяву, із якою днями до України та української громади Америки звернувся сенатор Боб Менендез, який представляє у Конгресі США штат Нью-Джерсі.

«Приєднуюся до народу України і американців українського походження в Нью-Джерсі, які згадують мільйони людей, що загинули під час Голодомору. Майже через 90 років після того, як Сталін навмисно влаштував голод в Україні і закрив кордони країни, щоб не дати голодуючим українцям утекти або отримати продовольчу допомогу, День пам’яті жертв Голодомору служить важливим нагадуванням про жорстокості Радянського Союзу і непорушний дух українців», – йдеться в заяві.

28 листопада, коли з’явилася заява Боба Менендеза, Україна і світ вшановували пам'ять жертв Голодомору.

Нагадаємо, що Вселенський патріарх вшанував пам’ять жертв Голодомору.

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