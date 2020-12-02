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    Американський сенатор звернувся зі спецзаявою щодо Голодомору в Україні

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    Боб Менендез представляє у Конгресі США штат Нью-Джерсі - Американський сенатор звернувся зі спецзаявою щодо Голодомору в Україні
    Боб Менендез представляє у Конгресі США штат Нью-Джерсі

    Політик нагадав конгресменам, що Сталін навмисно влаштував голод в Україні

    Посольство України в США поширило 1 грудня заяву, із якою днями до України та української громади Америки звернувся сенатор Боб Менендез, який представляє у Конгресі США штат Нью-Джерсі.

    «Приєднуюся до народу України і американців українського походження в Нью-Джерсі, які згадують мільйони людей, що загинули під час Голодомору. Майже через 90 років після того, як Сталін навмисно влаштував голод в Україні і закрив кордони країни, щоб не дати голодуючим українцям утекти або отримати продовольчу допомогу, День пам’яті жертв Голодомору служить важливим нагадуванням про жорстокості Радянського Союзу і непорушний дух українців», – йдеться в заяві.

    28 листопада, коли з’явилася заява Боба Менендеза, Україна і світ вшановували пам'ять жертв Голодомору.

    Нагадаємо, що Вселенський патріарх вшанував пам’ять жертв Голодомору

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    Теги: історія США посольство Україна Голодомор 1932-1933 років
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