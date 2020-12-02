Вперше в історії. Україна під час навчань спробує перехопити американський ударний дрон

Американський дрон MQ-9 Reaper спробує здолати українську систему ППО на західному кордоні України

Як повідомляє Генштаб України, подібний захід відбувається вперше на території нашої країни.Представник делегації Військово-Повітряних Сил США в Європі Кевін О'Браєн заявив, що метою заходу є обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони.

Зокрема, це проведення практичного заняття з відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення дрону. За словами О’Браєна це надасть підтримку українським підрозділам ППО у ході застосування наземних засобів зенітних ракетних військ повітряного командування.

MQ-9 Reaper - розвідувально-ударний дрон виробництва компанії General Atomics Aeronautical Systems. Використовується ВПС США та Великої Британії. Швидкість - більше 400 км / год, практична стеля - 13 000 м. Максимальна тривалість польоту - 24 години.

Саме за допомогою такого дрону 3 січня 2020 року був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.