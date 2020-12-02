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    Вперше в історії. Україна під час навчань спробує перехопити американський ударний дрон

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    Розвідувально-ударний дрон&nbsp;MQ-9 Reaper - Вперше в історії. Україна під час навчань спробує перехопити американський ударний дрон
    Розвідувально-ударний дрон MQ-9 Reaper
    Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

    Американський дрон MQ-9 Reaper спробує здолати українську систему ППО на західному кордоні України

    Як повідомляє Генштаб України, подібний захід відбувається вперше на території нашої країни.Представник делегації Військово-Повітряних Сил США в Європі Кевін О'Браєн заявив, що метою заходу є обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони.

    Зокрема, це проведення практичного заняття з відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення дрону. За словами О’Браєна це надасть підтримку українським підрозділам ППО у ході застосування наземних засобів зенітних ракетних військ повітряного командування.

    MQ-9 Reaper - розвідувально-ударний дрон виробництва компанії General Atomics Aeronautical Systems. Використовується ВПС США та Великої Британії. Швидкість - більше 400 км / год, практична стеля - 13 000 м. Максимальна тривалість польоту - 24 години.  

    Саме за допомогою такого дрону 3 січня 2020 року був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

    Теги: США Міноборони Україна
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