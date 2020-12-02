У США скоротять тривалість карантину

Пом'якшення вимог може сприяти тому, що люди стануть більш охоче дотримуватися самоізоляції

У США скоротять до 10 діб максимальну тривалість карантину для людей, які контактували з носіями коронавірусної інфекції. Про це у вівторок, 1 грудня, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерело у федеральних Центрах з контролю і профілактики захворювань (ЦКПЗ) США.

Так, директор ЦКПЗ Роберт Редфілд вже повідомив віце-президента США Майкла Пенса і членів очолюваної ним робочої групи Білого дому із боротьби з коронавірусом про те, що найближчим часом будуть видані оновлені рекомендації щодо самоізоляції в умовах пандемії.

«Якщо раніше термін карантину для людей, які контактували з носіями інфекції, становив два тижні, то незабаром він буде скорочений до 10 днів. А за умови проходження тесту на наявність інфекції, що дав негативний результат, термін обов'язкового карантину становитиме всього тиждень», - пояснюють в ЦКПЗ.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що, на думку фахівців ЦКПЗ, пом'якшення вимог може сприяти тому, що люди стануть більш охоче дотримуватися самоізоляції.

За даними Університету Джонса Хопкінса, загальна кількість інфікованих в США перевищує 13,7 млн осіб, від наслідків Covid-19 померли вже понад 270 тис. осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі. Найбільшу кількість випадків зараження виявлено в штаті Техас (1 250 482), за ним йдуть Каліфорнія (1 244 588) і Флорида (1 008 166).