Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена – ЗМІ

Дональд Трамп також відмовився запрошувати Джо Байдена на традиційну зустріч в Овальному кабінеті

В історії США вже були прецеденти з відмовою президента від участі в інавгурації наступника

Президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Про це повідомляє NBC з посиланням на три джерела.

За даними журналістів, Трамп також не буде запрошувати Байдена до Білого дому перед інавгурацією або навіть телефонувати йому.

Джерела підтвердили, що Трамп розмірковує над можливістю балотування на посаду президента в 2024 році.

Інавгурація обраного президента США Байдена відбудеться 20 січня 2021 року у Вашингтоні

У США присутність президента на інавгурації наступника є виявом чемності та поваги до новообраного президента.

В 19 столітті інавгурацію наступника пропустили Джон Адамс, Джон Квінсі Адамс, Ендрю Джонсон, в 20 столітті Річард Ніксон покинув Білий дім на тлі Вотергейтського скандалу і не брав участі у присязі Джеральда Форда.