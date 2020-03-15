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    Аналізи Трампа на коронавірус виявилися негативними

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    Тест Трампа на коронавірус дав негативний результат - Аналізи Трампа на коронавірус виявилися негативними
    Тест Трампа на коронавірус дав негативний результат

    Через тиждень після спілкування з делегацією Бразилії у Трампа немає ніяких симптомів захворювання

    Лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що у американського лідера немає коронавірусу.

    Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

    Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 13 березня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здав тест на інфікування коронавірусом. 

    «Вчора ввечері після того, як я детально обговорив з президентом тестування на COVID-19, він вирішив його зробити», - розповів Конлі.

    Він додав, що результати аналізу виявилися негативними. Лікар зазначив, що через тиждень після спілкування з делегацією Бразилії у Трампа немає ніяких симптомів захворювання.

    «Через тиждень після вечері з бразильською делегацією в (маєтку) Мар-а-Лаго (в штаті Флорида) у президента як і раніше немає симптомів (захворювання)», — підкреслив Конлі.

    До слова, Дональд Трамп погодився пройти перевірку на коронавірус після того, як вже друга людина, з якою він зустрічався, захворіла на Covid-19. Попри це американський президент заявив, що не боїться вірусу та відкидає можливість ізоляції.

    Як повідомлялося, Трамп ввів надзвичайний стан у США.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    США Дональд Трамп лікар надзвичайний стан аналізи коронавірус
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