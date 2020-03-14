Дональд Трамп здав тест на коронавірус



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Трамп здав тест на Covid-19 у вигляді запобіжного заходу після контакту із зараженими людьми

Трамп також виміряв температуру тіла, показники у нормі

У п’ятницю ввечері, 13 березня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здав тест на інфікування коронавірусом. Про це заявив глава Білого дому, повідомляє The Washington Post.

Як зазначається, Трамп здав тест на COVID-19 у вигляді запобіжного заходу після контакту із зараженими людьми. Проте, за попередньою інформацією, результатів дослідження ще немає.

Окрім цього американський президент виміряв температуру тіла. За словами Трампа, ці показники перебувають на рівні норми.

До слова, Дональд Трамп погодився пройти перевірку на коронавірус після того, як вже друга людина, з якою він зустрічався, захворіла на Covid-19. Попри це американський президент заявив, що не боїться вірусу та відкидає можливість ізоляції.

Нагадаємо, Трамп пройде тест на коронавірус.

Як повідомлялося, Трамп ввів надзвичайний стан у США.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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