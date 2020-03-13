Трамп ввів надзвичайний стан у США
Трамп направить до $50 млрд для боротьби з коронавірусом в країні
Президент США Дональд Трамп оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації в США в зв'язку з коронавірусом.
Трансляцію виступу веде Білий дім.
«Я офіційно оголошую про введення режиму надзвичайної ситуації», - сказав Трамп
Трамп отримає спеціальні федеральні повноваження, які доступні при стихійних лихах. Зокрема, в США буде виділено значно більше ресурсів для боротьби з поширенням коронавірусу.
Він додав, що направить до $50 млрд для боротьби з коронавірусом в країні.
Також на початку наступного тижня буде доступно до 500 тисяч додаткових тестів на коронавірус.
Сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин. Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан. За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19. 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області. Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей. У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан. У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні. Читайте також:
Сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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