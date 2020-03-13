Трамп ввів надзвичайний стан у США



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Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у США через коронавірус

Трамп направить до $50 млрд для боротьби з коронавірусом в країні

Президент США Дональд Трамп оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації в США в зв'язку з коронавірусом.

Трансляцію виступу веде Білий дім.

«Я офіційно оголошую про введення режиму надзвичайної ситуації», - сказав Трамп

Трамп отримає спеціальні федеральні повноваження, які доступні при стихійних лихах. Зокрема, в США буде виділено значно більше ресурсів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Він додав, що направить до $50 млрд для боротьби з коронавірусом в країні.

Також на початку наступного тижня буде доступно до 500 тисяч додаткових тестів на коронавірус.