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    Трамп ввів надзвичайний стан у США

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    Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у США через коронавірус - Трамп ввів надзвичайний стан у США
    Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у США через коронавірус

    Трамп направить до $50 млрд для боротьби з коронавірусом в країні

    Президент США Дональд Трамп оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації в США в зв'язку з коронавірусом.

    Трансляцію виступу веде Білий дім.

    «Я офіційно оголошую про введення режиму надзвичайної ситуації», - сказав Трамп

    Трамп отримає спеціальні федеральні повноваження, які доступні при стихійних лихах. Зокрема, в США буде виділено значно більше ресурсів для боротьби з поширенням коронавірусу.

    Він додав, що направить до $50 млрд для боротьби з коронавірусом в країні.

    Також на початку наступного тижня буде доступно до 500 тисяч додаткових тестів на коронавірус.

    Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусуВ Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу . 

    Сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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