США закрили в'їзд людям, що прибувають з Великої Британії та Ірландії



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Заборона набуде чинності в понеділок і не буде поширюватися на громадян США

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення тимчасово заборонити в’їзд на територію країни з Великої Британії і Ірландії через поширення там коронавірусу.

«На жаль, у них там є деякі проблеми», – сказав Трамп на прес-конференції, коментуючи це рішення.

Заборона набуде чинності в понеділок і не буде поширюватися на громадян США, які повертаються на батьківщину.

Раніше аналогічну заборону США ввели щодо більш ніж 20 країн Шенгенської зони.

Як повідомлялося, Трамп ввів надзвичайний стан у США.

Нагадаємо, Дональд Трамп здав тест на коронавірус.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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