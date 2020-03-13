В Україні наразі є 59 підозр на коронавірус Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із початку року лабораторія ЦГЗ України протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію Covid-19

Станом на 13 березня Центр громадського здоров’я України отримав 59 підозр на нову коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ЦГЗ.

«Станом на 13 березня Центр громадського здоров’я України отримав 59 підозр на нову коронавірусну інфекцію. 59 підозр не означає, що протестовано лише 59 людей. З початку року вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію Covid-19», — повідомили у центрі.

У ЦГЗ підкреслили, що підозра — це попередній діагноз, який ще не підтверджено клінічно та лабораторно. Підозру встановлюють лікарі лише у випадках, що чітко підпадають під критерії, затверджені МОЗ.

«Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України продовжує досліджувати не лише підозрілі випадки, а й контактних осіб. Тому, інформація про те, що в Україні протестовані лише люди, яким встановлено підозру, не відповідає дійсності», — зазначають в центрі.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

Читайте також: