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    Аналогове мовлення працюватиме до кінця року на прикордонних з РФ територіях

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    Аналогове мовлення працюватиме до кінця року на прикордонних з РФ територіях

    Уряд вирішив продовжити процес переходу на «цифру» для захисту національного інформаційного простору України

    Уряд вирішив не припиняти аналогове телемовлення для деяких каналів на тих українських територіях, які межують з Росією. Аналогове мовлення до кінця року збережуть для телекомпаній, які ще не мають ліцензій на цифрове мовлення.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Список каналів, які продовжать аналогове мовлення до 31 грудня, має визначити Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

    Уряд вирішив продовжити процес переходу на «цифру» для захисту національного інформаційного простору України.

    До каналів, які не припинять аналогове мовлення, відносяться мовники в зоні Операції Об’єднаних сил, в окупованому Криму, а також канали UA:Перший та місцевих телекомпаній, які ще не мають ліцензій на цифрове мовлення.

    31 липня аналогове мовлення припинило свою дію в Києві та Кіровоградській області.

    На всій території України аналогове мовлення перестане працювати з 31 серпня.

     

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