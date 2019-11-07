Анджеліна Джолі вирішила назавжди виїхати із США



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Анджеліна Джолі зізналася, що їй завжди подобалася Африка

Актриса не розповіла, куди саме вона планує переїжджати

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі планує виїхати зі США, як тільки діти досягнуть повноліття. Про це вона розповіла в інтерв'ю Harper's Bazaar.

«Я хочу жити в іншій країні і буду, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Зараз я повинна бути там, де їхній батько (актор Бред Пітт)», - пояснила Джолі.

Актриса не розповіла, куди саме вона планує переїжджати, але зізналася, що їй завжди подобалася Африка.

Анджеліна Джолі вперше вийшла у світ після розлучення в лютому 2017 року. Вона разом із шістьма дітьми приїхала в Камбоджу на прем'єру свого фільму «Спочатку вони вбили мого батька», який розповідає про місцеву письменницю і правозахисницю.

Там вона дала інтерв'ю, в якому зі сльозами вперше розповіла про розлучення з Піттом.

Раніше повідомлялося, що Анджеліну Джолі евакуювали зі знімального майданчика через міну. Увечері 4 листопада знімальна бригада, яка працює над створенням фільму «Вічні», знайшла на майданчику міну часів Другої світової війни. Кінематографісти тут же викликали саперів, які розпорядилися евакуювати всіх з небезпечної зони. Пізніше сапери підтвердили, що витягли із землі стару міну, яка лежала там з часів Другої Світової війни. У найближчі дні робота над фільмом «Вічні» має поновитися.