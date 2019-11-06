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    У 76-річної Катрін Деньов стався інсульт

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    <p>Влітку цього року Деньов приїжджала в Україну&nbsp;</p> - У 76-річної Катрін Деньов стався інсульт

    Влітку цього року Деньов приїжджала в Україну 

    Деньов зіграла в десятках фільмів, серед них - «Шербурзькі парасольки»

    Французька актриса Катрін Деньов перенесла ішемічний інсульт.

    Про це повідомляє в середу радіостанція РТЛ з посиланням на її оточення.

    76-річну актрису госпіталізували в ніч на 6 листопада в Парижі після того, як вона перенесла «малий ішемічний інсульт, який є оборотним».

    «На щастя, жодних порушень у руховій активності в неї немає, але, звичайно ж, їй потрібен час, щоб прийти до тями», - розповіли родичі Деньов.

    За повідомленнями французьких ЗМІ, актрисі стало погано під час зйомок фільму режисера Еммануеля Берко, які проходять на околицях Парижа.

    Як відомо, Деньов зіграла в десятках фільмів, серед них - «Шербурзькі парасольки», «Відраза», «Денна красуня», «Трістана», «Та, що танцює в темряві», «8 жінок», «Останнє метро».

    Фільми за її участі багато разів удостоювалися престижних нагород, зокрема «Золотої пальмової гілки» і «Оскара».

    Як відомо, у липні Деньов була гостем 10-го міжнародного кінофестивалю в Одесі.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    кіно Франція актриса фільм
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