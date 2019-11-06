У 76-річної Катрін Деньов стався інсульт



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Деньов зіграла в десятках фільмів, серед них - «Шербурзькі парасольки»

Французька актриса Катрін Деньов перенесла ішемічний інсульт.

Про це повідомляє в середу радіостанція РТЛ з посиланням на її оточення.

76-річну актрису госпіталізували в ніч на 6 листопада в Парижі після того, як вона перенесла «малий ішемічний інсульт, який є оборотним».

«На щастя, жодних порушень у руховій активності в неї немає, але, звичайно ж, їй потрібен час, щоб прийти до тями», - розповіли родичі Деньов.

За повідомленнями французьких ЗМІ, актрисі стало погано під час зйомок фільму режисера Еммануеля Берко, які проходять на околицях Парижа.

Як відомо, Деньов зіграла в десятках фільмів, серед них - «Шербурзькі парасольки», «Відраза», «Денна красуня», «Трістана», «Та, що танцює в темряві», «8 жінок», «Останнє метро».

Фільми за її участі багато разів удостоювалися престижних нагород, зокрема «Золотої пальмової гілки» і «Оскара».

Як відомо, у липні Деньов була гостем 10-го міжнародного кінофестивалю в Одесі.

Джерело: Інтерфакс-Україна