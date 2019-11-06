Прикордонники не пустили в Україну російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим
ЗМІ повідомляють, що йдеться про 25-річну акторку серіалів Маргариту Аброськіну
В аеропорту «Бориспіль» серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства - російську акторку Маргариту Аброськіну.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що актриса прилетіла в Україну на зйомки. Однак з’ясувалося, що у 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів.
За порушення вимог Закону України їй заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.
З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.
Радіо Свобода повідомляє, що йдеться про 25-річну акторку серіалів Маргариту Аброськіну.
Нагадаємо, що незаконний перетин кордону з Кримом - це приїзд до півострову не з материкової частини України через українські КПВВ, а літаком чи морем зі сторони РФ. За це українцям загрожує адміністративне покарання, а іноземцям - заборона в'їзду до України на 3 роки.