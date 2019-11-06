Прикордонники не пустили в Україну російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артистка Маргарита Аброськіна відвідувала окупований Крим, оминаючи українські кордони

ЗМІ повідомляють, що йдеться про 25-річну акторку серіалів Маргариту Аброськіну

В аеропорту «Бориспіль» серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства - російську акторку Маргариту Аброськіну.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що актриса прилетіла в Україну на зйомки. Однак з’ясувалося, що у 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів.

За порушення вимог Закону України їй заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.

Радіо Свобода повідомляє, що йдеться про 25-річну акторку серіалів Маргариту Аброськіну.

Нагадаємо, що незаконний перетин кордону з Кримом - це приїзд до півострову не з материкової частини України через українські КПВВ, а літаком чи морем зі сторони РФ. За це українцям загрожує адміністративне покарання, а іноземцям - заборона в'їзду до України на 3 роки.