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    Прикордонники не пустили в Україну російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим

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    Артистка Маргарита Аброськіна відвідувала окупований Крим, оминаючи українські кордони - Прикордонники не пустили в Україну російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим
    Артистка Маргарита Аброськіна відвідувала окупований Крим, оминаючи українські кордони

    ЗМІ повідомляють, що йдеться про 25-річну акторку серіалів Маргариту Аброськіну

    В аеропорту «Бориспіль» серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства - російську акторку Маргариту Аброськіну.

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    Зазначається, що актриса прилетіла в Україну на зйомки. Однак з’ясувалося, що у 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів.

    За порушення вимог Закону України їй заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

    З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.

    Радіо Свобода повідомляє, що йдеться про 25-річну акторку серіалів Маргариту Аброськіну.

    Нагадаємо, що незаконний перетин кордону з Кримом - це приїзд до півострову не з материкової частини України через українські КПВВ, а літаком чи морем зі сторони РФ. За це українцям загрожує адміністративне покарання,  а іноземцям - заборона в'їзду до України на 3 роки.

    прикордонники Крим Росія окупанти анексія окуповані території актриса
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