Анджелина Джоли позирует обнаженной в модной фотосессии



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Анджелина Джоли

В откровенном интервью кинозвезда рассказала о детях

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли в декабрьском номере Harper's Bazaar снялась обнаженной и рассказала о том, как она обрела внутреннюю силу и заново открыла истинное «я» благодаря своим шестерым детям.

«Та часть нас, которая свободна, дика, открыта, любопытна, может быть подавлена самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне снова обрести истинное «я» и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. А они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое,» – поведала актриса

Джоли поделилась секретом воспитания. Бышая супруга Брэда Питта рассказала, как учит детей быть смелыми. «Знание нашего истинного «я» – очень важный вопрос для всех нас. Особенно для ребенка. Я думаю, что дети должны быть в состоянии сказать: «Вот, кто я, и вот, во что я верю». Мы не можем помешать им испытывать боль: душевную или физическую. Но мы можем научить их стать лучше, пережив ее», – заключила Анджелина.