Аномально теплі зими йдуть на користь сільському господарству, – Кульбіда

Переважна більшість рекордно теплих зимових місяців в Україні припадає на останні 20 років

Зими теплішають протягом останніх 20 років, причому в Укаїні – швидше, ніж по земній кулі в середньому. Однак, хоча цей процес змінює наші звичні уявлення про зимову пору, він має й позитивні наслідки для сільського господарства. Про це розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, пише «Радіо



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Микола Кульбіда

Переважна більшість рекордно теплих зимових місяців в Україні припадає на останні 20 років

Зими теплішають протягом останніх 20 років, причому в Укаїні – швидше, ніж по земній кулі в середньому. Однак, хоча цей процес змінює наші звичні уявлення про зимову пору, він має й позитивні наслідки для сільського господарства. Про це розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, пише «Радіо Свобода».

За словами метеоролога, переважна більшість рекордно теплих зимових місяців в Україні припадає на останні 20 років, і дуже мало таких теплих груднів було в попередні періоди.

«Повторюваність такого явища зросла катастрофічно порівняно з періодом, скажімо, 19-20 століть», - зазначив він.

За словами Кульбіди, як правило, ранньоосінній період в Україні майже кожного року з дефіцитом вологи. Таким чином, посіви озимих чекають дощу.

«А дощ приходить дуже пізно, таким чином проходять оптимальні строки сівби озимих культур і вони можуть в принципі не розвинутись до фази кущіння, щоб нормально перезимувати. Але саме дякуючи таким аномально теплим умовам, то навіть пізно засіяні озимі культури продовжували вегетацію і станом на сьогодні їхній стан задовільний і хороший в усіх практично без винятку регіонах України», - додав він.

Кульбіда зазначив: що стосується того, наскільки сільське господарство адаптується до таких умов, то те, що робиться в плані посіву тих культур, які мають менш короткий період вегетації, яким, можливо, вже не потрібно бути такими стійкими до вимерзання – це дає свій додатковий ефект у вигляді того, що Україна збирає хороші врожаї останніми роками, інколи навіть рекордні для цієї території.

«Тобто адаптація відбувається, але не такими темпами, як би нам здавалося, оскільки тільки оптимальне розміщення посівів озимої пшениці в Україні, яке треба змінювати – в одних регіонах посіви треба скорочувати, в інших збільшувати – так от, тільки оптимальне розміщення посівів навіть без зміни технологій може дати додатково 20-30% валового збору озимої пшениці», - уточнив метеоролог.