Як пережити вибори на дільниці: Супрун дала практичні поради



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Супрун опублікувала поради, що «допоможуть витримати добу, в якій мало сну, свіжого повітря та руху»

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун оприлюднила поради членам виборчкомів та спостерігачам, які працюватимуть під час проведення голосування, як пережити вибори президента України.

На своїй сторінці у Facebook Супрун опублікувала поради, що «допоможуть витримати добу, в якій мало сну, свіжого повітря та руху, зате багато людей і значна потреба в концентрації уваги».

«Візьміть їжу. Замовити піцу — не варіант. Вона суха, малопоживна, вам хотітиметься ще. Гризти печиво — те саме. Вам потрібні поживні речовини, а не просто калорії. Тому в день виборів стануть в пригоді яблука, банани, курага, чорнослив та мандарини. На відміну від солодощів, в цих продуктах крім цукрів є клітковина, вітаміни та мікроелементи. Але зважайте: самими лише вуглеводами не обійтися. Від солодкого ви швидко зголоднієте (так діє гормон інсулін) та захочете спати (це через брак нейропептиду орексину). Врятувати вас може білкова їжа: омлет, горіхи, сир, м’ясо. Вона дасть мікроелементи та підніме рівень орексину», — написала Супрун.

Також Супрун радить пити воду у достатній кількості.

«Пийте воду. Наша улюблена порада завжди доречна. Якщо ви відчуваєте сухість в роті, невелике запаморочення чи втому — скоріш за все це спрага. Поїли солодкого? Сухе повітря? В голові туман? Багато розмовляєте? Немає часу випити кави? Випийте звичайної води. Орієнтуйтеся на 3 літри для однієї людини, без урахування чаю та кави», — написала чиновниця.

Також Супрун радить подбати про особисту гієну — взяти з собою зубну щітку, пасту, а також вологі та сухі серветки.

«Мийте руки і візьміть рушничок. Ще одна порада на всі часи. Контакт із бюлетенями та великою кількістю людей лишають на руках бруд, бактерій і віруси, а знервованість і багато кави роблять долоні пітливими. Вирішать це 20 секунд миття рук теплою водою і милом. Сушити ж руки краще власним рушником, та й навряд чи на дільницях будуть паперові серветки. До того ж антибактеріальні спреї і серветки не очищують нормально руки, а в фільтрах сушарок для рук може бути повно бактерій. Тому краще візьміть свої мило та рушник», — порадила Супрун.