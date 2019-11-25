Українці незадоволені непрофесіоналізмом нардепів



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Одразу після виборів відсутність політичного досвіду у депутатів навіть імпонувала українцям

У листопаді 2019 року українці переважно негативно ставляться до того, що більшість народних депутатів, обраних на виборах до Верховної Ради у липні 2019 року, ніколи не займалися політикою. Про це свідчать данні останнього опитування, сказала на пресконференції директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

За даними опитування, 41% респондентів вважають відсутність досвіду депутатів негативом, позитивом - істотно менше (24%), а на думку 26% це може бути і позитивом, і негативом, залежно від того, чи будуть ці депутати вчитися і долучати кваліфікованих спеціалістів.

Бекешкіна зазначила, що одразу після виборів, у серпні 2019 року, думки виборців були істотно іншими: негативом відсутність політичного досвіду у новобраних депутатів вважали лише 25%, 35% оцінювали це, навпаки, як позитив, а 26%, як і зараз, бачили можливості як позитиву, так і негативну.

Найбільш негативно оцінюють недостатню досвідченість новобраних депутатів у політиці виборці партії «Опозиційна платформа «За життя» (68% - негативно, 13% - позитивно) та виборці партії «Європейська солідарність» (відповідно, 73% і 12%). Натомість серед виборців партії «Слуга народу» думки розходяться: 36% певні, що відсутність політичного досвіду – це позитив, 25% - негатив, а 31% вважають, що це може бути як позитивом, так і негативом, в залежності від прагнення депутатів вчитися.

Водночас більшість громадян не задоволені тим, як працює зараз Верховна Рада - 47%, проти 34% тих, кого робота Верховної Ради задовольняє (45,5%).

При цьому у суспільстві немає одностайності в оцінці формування однопартійної більшості у Верховній Раді: підтримують такий формат 40%, не підтримують - стільки ж.

Опитування проводилося «Демініціативами» і КМІС з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2 041 повнолітнього респондента на всій підконтрольній Україні території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансувалося Представництвом Європейського союзу в Україні.