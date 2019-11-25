Бекешкіна: «медовий місяць» влади і народу закінчився



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Ірина Бекешкіна: українці ще позитивно ставляться до новообраних органів влади, особливо до президента Володимира Зеленського

Директорка фонду «Демократичні ініціативи»: на зміну «медовому місяцю» прийшов відносно солодкий «цукерковий»

Дані останнього соціологічного опитування фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС свідчать про погіршення настоїв в українському суспільстві. Про це на пресконференції заявила директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

За словами Бекешкіной, про негативні настрої свідчать деякі результати опитування. Зокрема, у листопаді 2019 року 36% громадян вважають, що Україна рухається у правильному напрямі, дещо більше - 39% упевнені, що напрям руху України зараз є неправильним. У той же час ще у серпні 50% вважали рух правильним, а 23% - неправильним.

«Я б сказала, що «медовий» місяць закінчився, але поки що триває те, що я б назвала «цукерковий період», все-таки відносно солодкий, коли ще позитивно ставляться до новообраних органів влади, особливо до президента Зеленського», - сказала вона.

Як повідомлялось, перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента України схвально оцінили 62% українців.

Директорка фонду «Демократичні ініціативи» резюмувала, що 82% опитаних українців упевнені, що зробили правильний вибір, проголосувавши за чинну владу.

Опитування проводилося «Демініціативами» і КМІС з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2 041 повнолітнього респондента на всій підконтрольній Україні території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансувалося Представництвом Європейського союзу в Україні.