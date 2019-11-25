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    Бекешкіна: «медовий місяць» влади і народу закінчився

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    Ірина Бекешкіна: українці&nbsp;<span>ще позитивно ставляться до новообраних органів влади, особливо до президента Володимира Зеленського</span> - Бекешкіна: «медовий місяць» влади і народу закінчився
    Ірина Бекешкіна: українці ще позитивно ставляться до новообраних органів влади, особливо до президента Володимира Зеленського

    Директорка фонду «Демократичні ініціативи»: на зміну «медовому місяцю» прийшов відносно солодкий «цукерковий»

    Дані останнього соціологічного опитування фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС свідчать про погіршення настоїв в українському суспільстві. Про це на пресконференції заявила директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

    За словами Бекешкіной, про негативні настрої свідчать деякі результати опитування. Зокрема, у листопаді 2019 року 36% громадян вважають, що Україна рухається у правильному напрямі, дещо більше - 39% упевнені, що напрям руху України зараз є неправильним. У той же час ще у серпні 50% вважали рух правильним, а 23% - неправильним.

    «Я б сказала, що «медовий» місяць закінчився, але поки що триває те, що я б назвала «цукерковий період», все-таки відносно солодкий, коли ще позитивно ставляться до новообраних органів влади, особливо до президента Зеленського», - сказала вона.

    Як повідомлялось, перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента України схвально оцінили 62% українців.

    Директорка фонду «Демократичні ініціативи» резюмувала, що 82% опитаних українців упевнені, що зробили правильний вибір, проголосувавши за чинну владу.

    Опитування проводилося «Демініціативами» і КМІС з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2 041 повнолітнього респондента на всій підконтрольній Україні території.
    Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
    Опитування фінансувалося Представництвом Європейського союзу в Україні.
    Верховна Рада соцопитування Україна президент
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