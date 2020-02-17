НАБУ планує орендувати тир для стрільби з штурмової гвинтівки за 0,5 млн гривень



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Бюро планує орендувати стрілецький тир для стрільби на 400 годин

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) планує орендувати тир для стрільби з пістолета і штурмової гвинтівки за 480 тис. гривень.

Про це сказано у планах закупівель відомства в системі державних закупівель Prozorro.

Бюро планує орендувати стрілецький тир для стрільби на 400 годин.

Оголошення було оприлюднено 14 лютого.

Очікувана вартість оренди тиру - 480 тис. гривень.

Як повідомлялось, НАБУ оголосило тендер на закупівлю 90 пар бігових кросівок за 0,4 млн гривень.