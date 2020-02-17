НАБУ планує орендувати тир для стрільби з штурмової гвинтівки за 0,5 млн гривень
Бюро планує орендувати стрілецький тир для стрільби на 400 годин
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) планує орендувати тир для стрільби з пістолета і штурмової гвинтівки за 480 тис. гривень.
Про це сказано у планах закупівель відомства в системі державних закупівель Prozorro.
Бюро планує орендувати стрілецький тир для стрільби на 400 годин.
Оголошення було оприлюднено 14 лютого.
Очікувана вартість оренди тиру - 480 тис. гривень.
Як повідомлялось, НАБУ оголосило тендер на закупівлю 90 пар бігових кросівок за 0,4 млн гривень.