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    Новини

    НАБУ планує орендувати тир для стрільби з штурмової гвинтівки за 0,5 млн гривень

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    НАБУ планує орендувати тир для стрільби з штурмової гвинтівки за 0,5 млн гривень

    Бюро планує орендувати стрілецький тир для стрільби на 400 годин

    Національне антикорупційне бюро (НАБУ) планує орендувати тир для стрільби з пістолета і штурмової гвинтівки за 480 тис. гривень.

    Про це сказано у планах закупівель відомства в системі державних закупівель Prozorro.

    Бюро планує орендувати стрілецький тир для стрільби на 400 годин.

    Оголошення було оприлюднено 14 лютого.

    Очікувана вартість оренди тиру - 480 тис. гривень.

    Як повідомлялось, НАБУ оголосило тендер на закупівлю 90 пар бігових кросівок за 0,4 млн гривень.

    НАБУ тендер ProZorro
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